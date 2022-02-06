Чеферин: Чемпионат Мира каждые два года - это полная ерунда

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался против идеи проведения чемпионата мира раз в два года:

– Будет ли чемпионат мира проходить раз в два года?

– Я уверен, что этого не произойдет, потому что это полная ерунда. Популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего вида спорта, олимпийским принципам.

Просто невероятно, что футбольная ассоциация может предложить игрокам, которым и без того приходится переносить слишком большую нагрузку, каждое лето месяц проводить турнир.

Можете представить, как это навредит женскому футболу? Я не уверен, что они это понимают, но уверен, что они слышат недовольство фанатов, властей, правительств, Европейского Союза...

УЕФА и Южная Америка четко заявили, что не будем участвовать в ЧМ раз в два года. Без нас это будет не чемпионат мира. К тому же с нами общались другие конфедерации, которые тоже против этой идеи.

– Что думаете о словах Джанни Инфантино о связи этого проекта и проблемы мигрантов?

– Это заявление не заслуживает комментариев. Футбол нельзя использовать для популизма, – заявил Чеферин.