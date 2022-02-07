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ВИДЕО эффектного результативного удара в девятку, положившего начало разгрому Фради Черчесова

Общие новости
(1 голосов)

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ВИДЕО эффектного результативного удара в девятку, положившего начало разгрому Фради Черчесова

Paksi

Новина українською

Вчера, 6 февраля, венгерский "Ференцварош" у себя дома проиграл команде под названием "Пакш" в рамках 19-го тура чемпионата страны. Гости умудрились забить хозяевам три безответных гола, отличились Мартин Адам, Балинт Сабо и Жолт Харасти.

Особо красивым получился первый гол, забитый уже на 5-й минуте поединка. У чужой штрафной площадки Адам принял на грудь длинную передачу от партнера с собственной половины поля, выиграл дуэль у защитника, позволил сфере один раз стукнуться об газон, а затем эффектно пробил слету. Снаряд опустился в угол, чуть ниже девятки – голкипер "Фради" ничего поделать не смог.

"Ференцварош" (38 очков) опустился на второе место в таблице чемпионата Венгрии, его обошла "Академия Пушкаша" (40). "Пакш" (27) идет пятым. Напомним, "Фради" возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

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В статье: Станислав Черчесов Ференцварош (Будапешт) Пакш (Венгрия) Пакши (Венгрия) Пакш
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
07.02.2022 в 12:18
После Реброва - хоть потоп. Черчесов это тренер? Ну-ну..
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