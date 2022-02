ВИДЕО эффектного результативного удара в девятку, положившего начало разгрому Фради Черчесова

Вчера, 6 февраля, венгерский "Ференцварош" у себя дома проиграл команде под названием "Пакш" в рамках 19-го тура чемпионата страны. Гости умудрились забить хозяевам три безответных гола, отличились Мартин Адам, Балинт Сабо и Жолт Харасти.

Особо красивым получился первый гол, забитый уже на 5-й минуте поединка. У чужой штрафной площадки Адам принял на грудь длинную передачу от партнера с собственной половины поля, выиграл дуэль у защитника, позволил сфере один раз стукнуться об газон, а затем эффектно пробил слету. Снаряд опустился в угол, чуть ниже девятки – голкипер "Фради" ничего поделать не смог.

This is an absolutely ridiculous goal from Martin Ádám against Ferencváros.



