Экс-коуч сборной Таиланда рассказал, как заполнил форму FIFA World Player вместо капитана
Очень показательно
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание The Athletic опубликовало интересный материал на своем сайте – не слишком известный английский тренер Стив Дарби, в свое время возглавлявший национальные сборные Таиланда, Лаоса и Бахрейна, рассказал журналистам историю, благодаря которой можно сделать много выводов по поводу вручения индивидуальных наград.
В 2008-м году, когда Стив тренировал Таиланд, капитан его сборной пришел к нему с нетривиальной просьбой. Дело в том, что футболист не знал английского и не смог прочитать присланную FIFA форму для голосования за лучших игроков:
"Заполнишь вместо меня, окей?" Так я и сделал. Я мог не увидеть капитана до следующего сбора, поэтому это было быстрее, чем выслеживать его или объяснять все через переводчика. Подписи никто не проверяет. Я переставил свои же ответы местами, потому что хотел, чтобы это выглядело хоть немного похожим на правду".
Популярное сейчас
- Джима в топ-10 индивидуальной гонки на Олимпиаде. Как это было
- Бывший звездный форвард Десны переезжает из Бельгии в Латвию
- К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь
- Забивал в финале Лиги Европы-2015. Экс-форвард Днепра вернулся в родной клуб
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО