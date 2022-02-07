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Экс-коуч сборной Таиланда рассказал, как заполнил форму FIFA World Player вместо капитана

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Экс-коуч сборной Таиланда рассказал, как заполнил форму FIFA World Player вместо капитана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание The Athletic опубликовало интересный материал на своем сайте – не слишком известный английский тренер Стив Дарби, в свое время возглавлявший национальные сборные Таиланда, Лаоса и Бахрейна, рассказал журналистам историю, благодаря которой можно сделать много выводов по поводу вручения индивидуальных наград.

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В 2008-м году, когда Стив тренировал Таиланд, капитан его сборной пришел к нему с нетривиальной просьбой. Дело в том, что футболист не знал английского и не смог прочитать присланную FIFA форму для голосования за лучших игроков:

"Заполнишь вместо меня, окей?" Так я и сделал. Я мог не увидеть капитана до следующего сбора, поэтому это было быстрее, чем выслеживать его или объяснять все через переводчика. Подписи никто не проверяет. Я переставил свои же ответы местами, потому что хотел, чтобы это выглядело хоть немного похожим на правду".

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В статье: FIFA
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Источник:
theathletic.com

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