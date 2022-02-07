Экс-коуч сборной Таиланда рассказал, как заполнил форму FIFA World Player вместо капитана

Издание The Athletic опубликовало интересный материал на своем сайте – не слишком известный английский тренер Стив Дарби, в свое время возглавлявший национальные сборные Таиланда, Лаоса и Бахрейна, рассказал журналистам историю, благодаря которой можно сделать много выводов по поводу вручения индивидуальных наград.

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В 2008-м году, когда Стив тренировал Таиланд, капитан его сборной пришел к нему с нетривиальной просьбой. Дело в том, что футболист не знал английского и не смог прочитать присланную FIFA форму для голосования за лучших игроков: