2002 года. Первая наклейка Panini с изображением Роналду продана почти за 100 тысяч долларов
Коллекционеры – отдельная каста
Getty Images / Global Images Ukraine
Редкая карточка от Panini с изображением португальского футболиста Криштиану Роналду была продана за 59 тысяч фунтов стерлингов (80 тысяч долларов). Это первая наклейка игрока в истории, она датируется 2002-м годом.
В те времена юный Криштиану еще даже не был исполнителем "Манчестер Юнайтед", он защищал цвета лиссабонского "Спортинга". В мире сохранилось всего 22 таких карточки в отличном состоянии, весь тираж насчитывал 200 стикеров.
¡Siuuuu! ???????????????? pic.twitter.com/NxNNB4vCN8— Goldin (@GoldinCo) January 14, 2022
Panini – итальянская компания из Модены, которая специализируется на производстве наклеек (стикеров), коллекционных и игровых карточек, комиксов, книг и т. д. Известна на весь мир благодаря производству коллекционного материала на разные темы, в том числе и футбольных альбомов, в которые необходимо вклеивать стикеры с изображениями игроков.
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