Левандовски снова впереди, реализация Шика и нетленный Бензема. Золотая бутса 2021/22
Роберт опять оторвался от всех на свете
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберт Левандовски идёт к своей второй "Золотой бутсе" подряд, к февралю наколотив уже 24 гола за "Баварию" в чемпионате. Повторить прошлогодний рекорд Бундеслиги (41 мяч) будет нелегко, но в отсутствии реальных оппонентов поляку не остаётся ничего иного, кроме как конкурировать с самим собой. Пока что небольшой спад всё же заметен – в прошлом сезоне Леванголски забивал на 0.31 мяча больше за 90 минут, чем в этом.
И немного свежих лиц в нашем рейтинге – Патрик Шик и Душан Влахович. Патрик воскрес как бомбардир на Евро и с тех пор оборотов не сбавляет. Реализация Шика говорит сама за себя – 18 мячей с 13.1 ожидаемого (+4.9) – это очень сильно для форварда "Байера". Влахович многовато забил с пенальти, но дебют за "Ювентус" у 80-миллионного серба вышел что надо - начал сразу с гола.
А вот к присутствию в топ-10 победителя "Золотой бутсы 2020" Чиро Иммобиле и нетленного Карима Бензема привыкать не надо. Чиро исправно продолжает тащить "Лацио" как истинный капитан, а Бензема к невероятной реализации (+5.2) как всегда прибавляет свои плеймейкерские данные (7 асситов). Холанд в этом году тоже неожиданно прибавил в подыгрыше (6 передач), и продолжает исправно клепать голы. Жаль только здоровье мешает играть на постоянной основе.
Салах уехал на Кубок Африки и дал конкурентам себя обогнать. Хотя тот факт, что Мо является лишь одним из двух вингеров в рейтинге, да ещё и выступает в объективно самой сложной лиге мира, должен подсластить пилюлю. Хуанми заскочил в топ-10 лишь по дополнительным показателям, но опять-таки – забивать столько за "Бетис", да ещё и действуя с фланга – это вам не шутки.
Ну и напоследок о двух добротных голеадорах на четвёртом десятке. 33-летний Антони Модест превратил "Кёльн" из 16-й команды по итогам прошлой кампании в 5-й коллектив Бундеслиги в этом. Олдскул во всей красе: 9 голов головой, 5 правой, а левая, конечно, у таргетмена чисто для ходьбы. 31-летний Бен Йеддер тем временем реализовал 6 из 6 пенальти, но кроме как 11-метровыми партнёры по "Монако" не особо снабжают Виссама моментами, так что он всё равно большой молодец.
|
№
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Голы/90 мин
|
Голы без пен
|
xG
|
1.
|
Левандовски
|
Бавария
|
21
|
24
|
1.19
|
21
|
21.4
|
2.
|
Патрик Шик
|
Байер
|
18
|
18
|
1.15
|
17
|
13.1
|
3.
|
Ч. Иммобиле
|
Лацио
|
20
|
18
|
0.94
|
15
|
14
|
4.
|
Д. Влахович
|
Фиорентина/Юве
|
22
|
18
|
0.85
|
12
|
13.3
|
5.
|
К. Бензема
|
Реал
|
21
|
17
|
0.90
|
15
|
11.8
|
6.
|
Э. Холанд
|
Боруссия Д
|
14
|
16
|
1.26
|
13
|
11.3
|
7.
|
М. Салах
|
Ливерпуль
|
20
|
16
|
0.81
|
14
|
12.5
|
8.
|
А. Модест
|
Кёльн
|
21
|
14
|
0.75
|
14
|
11.7
|
9.
|
Бен Йеддер
|
Монако
|
22
|
14
|
0.92
|
8
|
9.4
|
10.
|
Хуанми
|
Бетис
|
20
|
12
|
0.84
|
12
|
7.3
*В списке указаны только игроки из топ-5 европейских лиг
*Показатель ожидаемых голов (xG) взят у StatsBomb
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