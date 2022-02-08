Левандовски снова впереди, реализация Шика и нетленный Бензема. Золотая бутса 2021/22

Роберт Левандовски идёт к своей второй "Золотой бутсе" подряд, к февралю наколотив уже 24 гола за "Баварию" в чемпионате. Повторить прошлогодний рекорд Бундеслиги (41 мяч) будет нелегко, но в отсутствии реальных оппонентов поляку не остаётся ничего иного, кроме как конкурировать с самим собой. Пока что небольшой спад всё же заметен – в прошлом сезоне Леванголски забивал на 0.31 мяча больше за 90 минут, чем в этом.

И немного свежих лиц в нашем рейтинге – Патрик Шик и Душан Влахович. Патрик воскрес как бомбардир на Евро и с тех пор оборотов не сбавляет. Реализация Шика говорит сама за себя – 18 мячей с 13.1 ожидаемого (+4.9) – это очень сильно для форварда "Байера". Влахович многовато забил с пенальти, но дебют за "Ювентус" у 80-миллионного серба вышел что надо - начал сразу с гола.

А вот к присутствию в топ-10 победителя "Золотой бутсы 2020" Чиро Иммобиле и нетленного Карима Бензема привыкать не надо. Чиро исправно продолжает тащить "Лацио" как истинный капитан, а Бензема к невероятной реализации (+5.2) как всегда прибавляет свои плеймейкерские данные (7 асситов). Холанд в этом году тоже неожиданно прибавил в подыгрыше (6 передач), и продолжает исправно клепать голы. Жаль только здоровье мешает играть на постоянной основе.

Салах уехал на Кубок Африки и дал конкурентам себя обогнать. Хотя тот факт, что Мо является лишь одним из двух вингеров в рейтинге, да ещё и выступает в объективно самой сложной лиге мира, должен подсластить пилюлю. Хуанми заскочил в топ-10 лишь по дополнительным показателям, но опять-таки – забивать столько за "Бетис", да ещё и действуя с фланга – это вам не шутки.

Ну и напоследок о двух добротных голеадорах на четвёртом десятке. 33-летний Антони Модест превратил "Кёльн" из 16-й команды по итогам прошлой кампании в 5-й коллектив Бундеслиги в этом. Олдскул во всей красе: 9 голов головой, 5 правой, а левая, конечно, у таргетмена чисто для ходьбы. 31-летний Бен Йеддер тем временем реализовал 6 из 6 пенальти, но кроме как 11-метровыми партнёры по "Монако" не особо снабжают Виссама моментами, так что он всё равно большой молодец.

№ Игрок Клуб Матчи Голы Голы/90 мин Голы без пен xG 1. Левандовски Бавария 21 24 1.19 21 21.4 2. Патрик Шик Байер 18 18 1.15 17 13.1 3. Ч. Иммобиле Лацио 20 18 0.94 15 14 4. Д. Влахович Фиорентина/Юве 22 18 0.85 12 13.3 5. К. Бензема Реал 21 17 0.90 15 11.8 6. Э. Холанд Боруссия Д 14 16 1.26 13 11.3 7. М. Салах Ливерпуль 20 16 0.81 14 12.5 8. А. Модест Кёльн 21 14 0.75 14 11.7 9. Бен Йеддер Монако 22 14 0.92 8 9.4 10. Хуанми Бетис 20 12 0.84 12 7.3

*В списке указаны только игроки из топ-5 европейских лиг

*Показатель ожидаемых голов (xG) взят у StatsBomb