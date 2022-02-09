Вингер Челси сообщил о завершении международной карьеры
К этому, видимо, шло
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий крайний полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш решил завершить карьеру в национальной сборной. Марокканец не будет выступать за главную команду своей страны. Отметим, что 28-летний Хаким не был включен в заявку на Кубок Африки.
"Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Мне вполне понятно, как там все устроено. Сейчас я сосредоточен на работе с партнерами в "Челси". Нужно уважать решение тренера".
Напомним, у Зиеша случился конфликт с главным тренером Марокко. Наставник публично обвинял Хакима в симуляции травмы и лжи. В составе сборной вингер провел 40 матчей, забил 17 голов.
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