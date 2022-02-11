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"Удар по городу". Месси купил отель в одном из самых фешенебельных мест Европы и уволил весь персонал

Общие новости
(3 голосов)

Ох и Лео

"Удар по городу". Месси купил отель в одном из самых фешенебельных мест Европы и уволил весь персонал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси сконцентрирован не только на футболе – в активе аргентинца помимо сотен голов есть уже 6 гостиниц. Но последнее вложение нападающего обернулось скандалом.

Месси приобрел отель в небольшом городке Сотогранде. Курортный жилой центр расположен в Андалусии (муниципалитет Сан-Роке, провинция Кадис) и считается одним из самых престижных мест для отдыха в Европе. Гостиничная группа Лионеля под названием MIM Hotels без объяснения причин уволила весь персонал отеля, а это, на секундочку, 40 человек – все они остались без работы. Мэр Сан-Роке назвал этот поступок ударом по городу.

Единовременное увольнение персонала может противоречить трудовому законодательству Европейского Союза. Мэр планирует связаться с представителями MIM Hotels, чтобы разрешить данную ситуацию.

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В статье: Лионель Месси MIM Hotels
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Источник:
euroweeklynews.com

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Комментарии (6)
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Dnepr-75 (Днiпро)
11.02.2022 в 16:04
Наберут новых,кто пройдёт отбор, может и из старых возьмут если достойны,мы не знаем деталей,может хотят только украинцев нанять.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.02.2022 в 16:02
маленький засранец
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
11.02.2022 в 14:51
Дійсно саме Мессі обрав, купив та розігнав Цікаво, його хоч сповістили, що щось купили та вдалися до таких неординарних заходів... Ну і хтось продав "Курку, що несе золоті яйця" зазвичай не сплавляють. Може попередній власник більше втрачав ніж вкладав Хіба не виключений варіант... маленьке місто всі всіх знають / покривають. Тобто поки нам продемонстрували верхівку айсберга! Що там скрито під поверхнею. НЕ ВІДОМО!
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0
-6
Дон Купер (Хмельницький)
11.02.2022 в 15:07
Навіщо його відмазувати? Не шкарпетки купив. Ви коли вкладаєте кошти, то контролюється все, правда? Люди працювали роками, а тут раз, і на вихід , бо Мессі прийшов.
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+2
-1
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Spokoyno (Київ)
11.02.2022 в 16:33
Де відмазую? Я ні чМоська, яким аби ТЯВкаю на всіх суперників! Поміркуйте самі чи дійсно Мессі купував та звільнював? НЕ ДУМАЮ! Не знаючи всіх фактів ТУПО робити однозначні висновки.
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.02.2022 в 14:21
За це йому достроково дати 8-й золотий м'ячик.
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+7
0


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