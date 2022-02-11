"Удар по городу". Месси купил отель в одном из самых фешенебельных мест Европы и уволил весь персонал

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси сконцентрирован не только на футболе – в активе аргентинца помимо сотен голов есть уже 6 гостиниц. Но последнее вложение нападающего обернулось скандалом.

Месси приобрел отель в небольшом городке Сотогранде. Курортный жилой центр расположен в Андалусии (муниципалитет Сан-Роке, провинция Кадис) и считается одним из самых престижных мест для отдыха в Европе. Гостиничная группа Лионеля под названием MIM Hotels без объяснения причин уволила весь персонал отеля, а это, на секундочку, 40 человек – все они остались без работы. Мэр Сан-Роке назвал этот поступок ударом по городу.

Единовременное увольнение персонала может противоречить трудовому законодательству Европейского Союза. Мэр планирует связаться с представителями MIM Hotels, чтобы разрешить данную ситуацию.