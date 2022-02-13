Лоран Блан покинул катарский клуб
Тренер без работы
Катарский "Аль-Райян" попрощался с уже бывшим главным тренером команды Лораном Бланом. Публикация была размещена на официальном сайте “львов” и в их соцсетях.
شكرًا لوران بلان— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022
Thank you, Laurent Blanc pic.twitter.com/UbC12q8aiv
Причины не сообщаются. Вместо него возглавлять команду будет экс-наставник олимпийской сборной Катара Николас Кордова.
Отметим, что Блан работал в “Аль-Райяне” с декабря 2020-го года. Под его руководством команда не завоевала ни одного трофея. На данный момент "львы" занимают девятое место в чемпионате Катара.
Напомним, что ранее Блан возглавлял ПСЖ, "Бордо" и сборную Франции. Также в качестве игрока Лоран выступал за "Монпелье", "Марсель", "Наполи", "Ним", "Сент-Этьен", "Осер", "Барселону", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
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