Лоран Блан покинул катарский клуб

Катарский "Аль-Райян" попрощался с уже бывшим главным тренером команды Лораном Бланом. Публикация была размещена на официальном сайте “львов” и в их соцсетях.

شكرًا لوران بلان

Thank you, Laurent Blanc pic.twitter.com/UbC12q8aiv — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022

Причины не сообщаются. Вместо него возглавлять команду будет экс-наставник олимпийской сборной Катара Николас Кордова.

Отметим, что Блан работал в “Аль-Райяне” с декабря 2020-го года. Под его руководством команда не завоевала ни одного трофея. На данный момент "львы" занимают девятое место в чемпионате Катара.

Напомним, что ранее Блан возглавлял ПСЖ, "Бордо" и сборную Франции. Также в качестве игрока Лоран выступал за "Монпелье", "Марсель", "Наполи", "Ним", "Сент-Этьен", "Осер", "Барселону", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".