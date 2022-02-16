Мбаппе додавил Реал, Сити катком проехался по португальцам. Главные новости за 15 февраля

"Реал" сыграл совершенно беззубо на "Парк де Пренс" и заслужено проиграл - 0:1. Килиан Мбаппе создал у ворот Мадрида не менее 3-4 острых ситуаций и в итоге стал автором победного гола на 94-й минуте. Также француз заработал и пенальти, который взялся исполнять Лионель Месси - и не пробил Тибо Куртуа. Очередная разочаровывающая игра от легенды.

"Горожане" забили четырежды до перерыва; еще один мяч Рахим Стерлинг добавил на 58-й минуте, эффектно исполнив издали. "Спортинг" даже не сопротивлялся, и напоминало это, скорее, спарринг профи с любителями, чем плей-офф ЛЧ. Наш Александр Зинченко вышел на поле уже при счете 0:5 и, естественно, влияния на результат не оказал - в НБА это называют "мусорное время".

Ну наконец-то. Криштиану Роналду вспомнил, как забивать голы, а его "МЮ" - как добывать победы. "Брайтон" долго держался, но все-таки проиграл - 0:2. Для "Красных дьяволов" это первая победа во всех турнирах с 22 января. В таблице АПЛ они занимают 4-е место, но расслабляться, мягко говоря, рано - "Арсенал" отстает лишь на 4 очка, имея сразу 3 (!) матча в запасе. Борьба за ТОП-4 будет жесткой.

Спарринг с "Кайратом" точно порадовал фанатов киевлян - команда Мирчи Луческу и моментов создала много, и голы забила неплохие, и даже Денис Попов на поле вышел впервые за полгода - хочется верить, что на этом с его травмой покончено. Еще одна положительная новость для "Динамо" - аренда в венгерский "Гонвед" ганца Мохаммеда Кадири. Уровень Киева он не тянет, так что это лучший вариант.

В чемпионате Украины мы такое не увидим, а вот на сборах - легко. "Мариуполь" обыграл "Шахтер" в 60-минутном спарринге со счетом 2:1! "Горняки" при этом играли основой, но это им не помогло. Вероятно, ключевым фактором сенсации стало наличие в составе "Мариуполя" арендованных у "Шахтера" игроков - в УПЛ "Горняки" своим друзьям таких вольностей не разрешают.

Харьковчане просматривают на сборах парагвайца Хорхе Луиса Рохаса. 29-летний вингер имеет опыт выступлений за национальную сборную и "Бенфику", но сейчас его карьера на спаде. Последним клубом Рохаса была парагвайская "Соль Америка", откуда он ушел в конце 2021-го. Для справки: в составе "Металлиста" прямо сейчас уже есть 10 легионеров, а правилами Первой лиги запрещено выпускать на поле одновременно более трех иностранцев.