Мбаппе додавил Реал, Сити катком проехался по португальцам. Главные новости за 15 февраля
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 15 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
"ПСЖ" обыграл "Реал" благодаря Мбаппе. Месси не забил пенальти
"Реал" сыграл совершенно беззубо на "Парк де Пренс" и заслужено проиграл - 0:1. Килиан Мбаппе создал у ворот Мадрида не менее 3-4 острых ситуаций и в итоге стал автором победного гола на 94-й минуте. Также француз заработал и пенальти, который взялся исполнять Лионель Месси - и не пробил Тибо Куртуа. Очередная разочаровывающая игра от легенды.
"Ман Сити" уничтожил "Спортинг" за один тайм. Зинченко вышел на концовку
"Горожане" забили четырежды до перерыва; еще один мяч Рахим Стерлинг добавил на 58-й минуте, эффектно исполнив издали. "Спортинг" даже не сопротивлялся, и напоминало это, скорее, спарринг профи с любителями, чем плей-офф ЛЧ. Наш Александр Зинченко вышел на поле уже при счете 0:5 и, естественно, влияния на результат не оказал - в НБА это называют "мусорное время".
"МЮ" победил впервые за три недели - бит "Брайтон"
Ну наконец-то. Криштиану Роналду вспомнил, как забивать голы, а его "МЮ" - как добывать победы. "Брайтон" долго держался, но все-таки проиграл - 0:2. Для "Красных дьяволов" это первая победа во всех турнирах с 22 января. В таблице АПЛ они занимают 4-е место, но расслабляться, мягко говоря, рано - "Арсенал" отстает лишь на 4 очка, имея сразу 3 (!) матча в запасе. Борьба за ТОП-4 будет жесткой.
"Динамо" разгромило на сборах "Кайрат" и избавилось от ненужного легионера
Спарринг с "Кайратом" точно порадовал фанатов киевлян - команда Мирчи Луческу и моментов создала много, и голы забила неплохие, и даже Денис Попов на поле вышел впервые за полгода - хочется верить, что на этом с его травмой покончено. Еще одна положительная новость для "Динамо" - аренда в венгерский "Гонвед" ганца Мохаммеда Кадири. Уровень Киева он не тянет, так что это лучший вариант.
Сила арендованных: "Мариуполь" в товарняке обыграл "Шахтер"
В чемпионате Украины мы такое не увидим, а вот на сборах - легко. "Мариуполь" обыграл "Шахтер" в 60-минутном спарринге со счетом 2:1! "Горняки" при этом играли основой, но это им не помогло. Вероятно, ключевым фактором сенсации стало наличие в составе "Мариуполя" арендованных у "Шахтера" игроков - в УПЛ "Горняки" своим друзьям таких вольностей не разрешают.
"Металлист" просматривает еще одного латиноамериканца - на сей раз, из Парагвая
Харьковчане просматривают на сборах парагвайца Хорхе Луиса Рохаса. 29-летний вингер имеет опыт выступлений за национальную сборную и "Бенфику", но сейчас его карьера на спаде. Последним клубом Рохаса была парагвайская "Соль Америка", откуда он ушел в конце 2021-го. Для справки: в составе "Металлиста" прямо сейчас уже есть 10 легионеров, а правилами Первой лиги запрещено выпускать на поле одновременно более трех иностранцев.
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