Кроос: С Роналду было ощущение, что он все сделает
Тони об выступлениях с Криштиану
Faisal HQ / Автор неизвестен
Центральный полузащитник "Реала" Тони Кроос вспомнил период игры с Криштиану Роналду.
"Могу вспомнить матч, когда мы проиграли "Вольфсбургу" на выезде со счетом 0:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома Роналду вывел нас в следующий раунд. Мы выиграли 3:0, он забил все три мяча.
Я не любитель сводить все к одному игроку, но с Криштиану было ощущение, что он все сделает, если команда сыграет сплоченно. Он тащил нас силой воли и уровнем. Он решал исход матчей", – рассказал 32-летний хавбек.
Немец и португалец вместе выступали за "сливочных" в период с 2014 по 2018 год.
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