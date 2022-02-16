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Кроос: С Роналду было ощущение, что он все сделает

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Тони об выступлениях с Криштиану

Кроос: С Роналду было ощущение, что он все сделает

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Центральный полузащитник "Реала" Тони Кроос вспомнил период игры с Криштиану Роналду.

"Могу вспомнить матч, когда мы проиграли "Вольфсбургу" на выезде со счетом 0:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома Роналду вывел нас в следующий раунд. Мы выиграли 3:0, он забил все три мяча.

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Я не любитель сводить все к одному игроку, но с Криштиану было ощущение, что он все сделает, если команда сыграет сплоченно. Он тащил нас силой воли и уровнем. Он решал исход матчей", – рассказал 32-летний хавбек.

Немец и португалец вместе выступали за "сливочных" в период с 2014 по 2018 год.

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В статье: Тони Кроос Криштиану Роналду Реал (Мадрид)
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Источник:
Sport1

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