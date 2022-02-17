Успех Ливерпуля, отскок Баварии и скандал вокруг Бенфики. Главные новости за 16 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 февраля.

"Ливерпуль" сделал весомую заявку на проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв "Интер" (0:2) в первом матче. Поединок на "Джузеппе Меацца" выдался весьма осторожным – "нерадзурри" так и не потревожили Алиссона ни единым ударом в створ, а оба удара "мерсисайдцев" в площадь ворот Самира Хандановича оказались результативными. После "сухих" стартовых 75 минут встречи "Ливерпулю" дважды удалось забить со стандартов. Сначала отличился Фирмино, а за ним и Мохамед Салах. Теперь "Интеру" понадобится настоящее чудо на "Энфилде", чтобы побороться за проход дальше.

Выезд к дебютанту плей-офф раунда Лиги Чемпионов "Зальцбургу" едва не обернулся для "Баварии" (1:1) настоящим провалом. Команде Юлиана Нагельсманна удалось спастись от поражения лишь на последней минуте основного времени матча – Кингсли Коман забил в самый нужный момент. До этого хозяева долго вели в счете благодаря голу Чиквубуйке Адаму, который отличился ещё в середине первой половины. Отметим, что 33-летний тренер "красных быков" Маттиас Яйссле в своё время был подопечным Нагельсманна в "Хоффенхайме".

"Бенфика", цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала в скандал, сообщает A Bola. Клуб заподозрен в подкупе арбитра. Прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который подозревается в получении взяток от участников обслуживаемых им матчей. На банковский счет судьи поступили серьезные средства от небольшой IT-компании, ранее получившей 1,9 млн евро от "Бенфики". В список сомнительных матчей "Бенфики", которые обслуживал Пайшау, попали три матча - два в 2014 и один в 2019. По информации rtp.pt, если будет доказана вина клуба и рефери, то за данное нарушение "Бенфика" может быть понижена в классе.

"Атлетико" сенсационно уступил главному андердогу Ла Лиги на своём поле (0:1). "Леванте" приехал на "Ванда Метрополитано" в статусе последней команды в турнирной таблице и с тремя поражениями кряду в чемпионате, но неожиданно сыскал успех. Победу "лягушкам" принёс единственный гол в матче, забитый Гонсало Мелеро на старте второй половины. Таким образом "Атлетико" упустил возможность вернуться в зону ЛЧ, оставшись на пятом месте. Отставание действующего чемпиона от соседей из "Реала" составляет катастрофичные 15 пунктов.

Киевское "Динамо" проявляет интерес к хавбеку бразильского "Сан-Паулу" Игорю Гомешу. Как сообщает Jovem Pan News, киевский клуб сделал официальный запрос относительно цены на 22-летнего атакующего полузащитника. Отмечается, что подписать Игора Гомеша хочет главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. Кроме того, киевский клуб интересуется опорным хавбеком "Сан-Паулу" Родриго Нестором, однако в этом случае все ограничивается интересом и до официальных запросов дело не дошло. "Сан-Паулу" сейчас испытывает финансовые проблемы – клубу нужно погасить долги в размере 25 млн евро, и поэтому клуб готов продавать игроков.