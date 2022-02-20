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Кадири: Всегда хотел принадлежать к такой футбольной семье, как Гонвед

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(1 голосов)

Похоже, "Динамо" и тульский "Арсенал" были ошибками

Кадири: Всегда хотел принадлежать к такой футбольной семье, как Гонвед

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Ганский полузащитник "Гонведа" Мохаммед Кадири прокомментировал свою аренду в венгерский клуб с "Динамо":

"Очень благодарен, что оказался здесь. Хотел бы поблагодарить всех, кто помог перейти в клуб. Всегда хотел принадлежать к такой футбольной семье, как "Гонвед".

Очень рад возможности быть здесь. Буду работать, чтобы максимально помочь команде достичь своих целей. Хочу, чтобы клуб и фаны гордились мной", – сказал Кадири.

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В статье: Гонвед (Будапешт) Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Источник:
Сайт ФК "Гонвед"

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Комментарии (1)
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свалява city (свалява)
20.02.2022 в 11:55
С детства за Гонвед….
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