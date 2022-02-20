Кадири: Всегда хотел принадлежать к такой футбольной семье, как Гонвед

Ганский полузащитник "Гонведа" Мохаммед Кадири прокомментировал свою аренду в венгерский клуб с "Динамо":

"Очень благодарен, что оказался здесь. Хотел бы поблагодарить всех, кто помог перейти в клуб. Всегда хотел принадлежать к такой футбольной семье, как "Гонвед".

Очень рад возможности быть здесь. Буду работать, чтобы максимально помочь команде достичь своих целей. Хочу, чтобы клуб и фаны гордились мной", – сказал Кадири.