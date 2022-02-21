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Футболистка Ливерпуля и сборной Новой Зеландии оформила идеальный хет-трик… в свои ворота

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(1 голосов)

И такое бывает

Футболистка Ливерпуля и сборной Новой Зеландии оформила идеальный хет-трик… в свои ворота

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболистка женской национальной сборной Новой Зеландии Мейкала Мур точно очень надолго запомнит поединок товарищеского турнира. В рамках 2-го тура группового этапа девушка забила три гола – и все она забила в свои ворота.

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Удивительно, но Мейкала умудрилась оформить так называемый "идеальный хет-трик" – один автогол правой ногой, второй – головой, а еще один гол она забила левой ногой. Мур заменили в конце первого тайма. После перерыва новозеландки пропустили еще два мяча.

Кубок SheBelieves Cup – международный товарищеский турнир, разыгрываемый среди национальных команд по женскому футболу, которых специально приглашают организаторы турнира. Соревнование проводится ежегодно в США в начале года, начиная с 2016-го.

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
21.02.2022 в 09:21
Вот разве что ради этого стоит сходить на стадион, ну может еще праздновать будут интересно...
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football_soccer (Украина)
21.02.2022 в 08:20
женский футбол сам по себе мем . А такие ситуации только это подтверждают )
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