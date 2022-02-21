Футболистка Ливерпуля и сборной Новой Зеландии оформила идеальный хет-трик… в свои ворота
И такое бывает
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболистка женской национальной сборной Новой Зеландии Мейкала Мур точно очень надолго запомнит поединок товарищеского турнира. В рамках 2-го тура группового этапа девушка забила три гола – и все она забила в свои ворота.
Удивительно, но Мейкала умудрилась оформить так называемый "идеальный хет-трик" – один автогол правой ногой, второй – головой, а еще один гол она забила левой ногой. Мур заменили в конце первого тайма. После перерыва новозеландки пропустили еще два мяча.
Not great ????— OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022
New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. ????
(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE
Кубок SheBelieves Cup – международный товарищеский турнир, разыгрываемый среди национальных команд по женскому футболу, которых специально приглашают организаторы турнира. Соревнование проводится ежегодно в США в начале года, начиная с 2016-го.
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