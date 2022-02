Футболистка Ливерпуля и сборной Новой Зеландии оформила идеальный хет-трик… в свои ворота

Футболистка женской национальной сборной Новой Зеландии Мейкала Мур точно очень надолго запомнит поединок товарищеского турнира. В рамках 2-го тура группового этапа девушка забила три гола – и все она забила в свои ворота.

Удивительно, но Мейкала умудрилась оформить так называемый "идеальный хет-трик" – один автогол правой ногой, второй – головой, а еще один гол она забила левой ногой. Мур заменили в конце первого тайма. После перерыва новозеландки пропустили еще два мяча.

