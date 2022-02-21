  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ультрас болгарского клуба выразили поддержку Украине - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Патриотическое фото из Софии

Ультрас болгарского клуба выразили поддержку Украине - ФОТО

Фото: footboom

Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата Болгарии "Левски" на своем поле минимально обыграл "Локомотив" из Пловдива (2:1). Перед поединком ультрас софийского клуба прошлись маршем по улицам Софии, а на самом стадионе развернули украинский флаг.

Таким образом, фанаты болгарского "Левски" присоединились к акциям в поддержку Украины. Ранее болельщики "Ливерпуля" развернули флаг Украины на матче с "Норвичем".

В турнирной таблице чемпионата Болгарии "Левски" расположился на 6-й строчке, набрав 29 пунктов.

К слову, в начале 2022 года софийский клуб встречался с киевским "Динамо" (1:1) и ровенским "Вересом" (1:2) на тренировочных сборах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Левски (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Синя Варна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2022 в 09:34
Молодці, братушки!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...