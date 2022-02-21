Ультрас болгарского клуба выразили поддержку Украине - ФОТО
Патриотическое фото из Софии
Фото: footboom
В матче 20-го тура чемпионата Болгарии "Левски" на своем поле минимально обыграл "Локомотив" из Пловдива (2:1). Перед поединком ультрас софийского клуба прошлись маршем по улицам Софии, а на самом стадионе развернули украинский флаг.
Таким образом, фанаты болгарского "Левски" присоединились к акциям в поддержку Украины. Ранее болельщики "Ливерпуля" развернули флаг Украины на матче с "Норвичем".
В турнирной таблице чемпионата Болгарии "Левски" расположился на 6-й строчке, набрав 29 пунктов.
К слову, в начале 2022 года софийский клуб встречался с киевским "Динамо" (1:1) и ровенским "Вересом" (1:2) на тренировочных сборах.
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