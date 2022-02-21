Матузалем одобряет. ВИДЕО победного гола ударом скорпиона из чемпионата Австралии

В воскресенье, 20 февраля, в рамках 15-го тура высшего дивизиона чемпионата Австралии встречались "Вестерн Юнайтед" и "Вестерн Сидней Вондерерс". Хозяева, лидирующие в чемпионате, одержали победу со счетом 3:2. При этом третий гол оказался очень эффектным. На 68-й минуте Бенжамин Гаруччио замкнул подачу с фланга ударом скорпиона.

Интересно, что в этом поединке играющий левого защитника Гаруччио оформил дубль. До этого он отмечался забитым голом еще в сезоне 2017/2018.