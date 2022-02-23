Челси почти в 1/4 ЛЧ, Ювентус ничего не решил, Довбик не сыграет в стыках. Главные новости за 22 февраля
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 22 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Darren Walsh/Chelsea FC
"Ювентус" и "Вильярреал" ничего не решили в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Победитель Лиги Европы дал бой итальянскому гранду даже несмотря на травму своего лидера Жерара Морено и пропущенный гол на 32-й секунде встречи. "Ювентус" слишком уж заперся на своей половине и был за это наказан ветераном "Вильярреала" Дани Парехо - 1:1. Теперь все решится в Турине, где у "Юве" последнее время результаты в Европе хромают на обе ноги.
"Челси" всухую обыграл "Лилль" и приблизился к четвертьфиналу ЛЧ
Здесь без сенсаций - синие сделали то, чего все ждали. "Лилль" в кризисе и идет аж 11-м в Лиге 1 - какая тут ЛЧ? Голы Хаверца и Пулишича максимально приблизили "Челси" к четвертьфиналу - ответный матч на "Пьер Моруа", кажется, будет просто формальностью. Ах да, важный нюанс - победу "Челси" добыл без скандального Ромелу Лукаку, который весь матч просидел в запасе.
Довбик не поможет сборной Украины в стыках - он травмирован
Плохие новости для сборной. Артем Довбик получил повреждение во время тренировки в тренажерке в "Днепре-1" и по заключениям медиков пропустит 5-6 недель. Это означает, что герой матча со Швецией не успеет восстановиться к стыкам за место на ЧМ-2022, которые стартуют уже 24 марта. Альтернативы Роману Яремчуку у тренеров сборной Украины не осталось.
Матч "Динамо" U-19 против "Спортинга" могут перенести - португальцы боятся
Поединок Юношеской лиги УЕФА между молодежками "Динамо" и "Спортинга" должен был состояться в Киеве 2 марта, но, по информации BBC, его уже перенесли на неделю из-за угрозы большой войны в Украине. Более того, португальская Record сообщает, что в "Спортинге" дальше боятся ехать в Киев, так что будущее матча еще будет решать УЕФА.
У Санкт-Петербурга могут отобрать финал ЛЧ-2022. УЕФА пока отмалчивается
Еще одно решение, которое УЕФА придется принять в связи с агрессией РФ, хотя он и тянет время. Английская пресса в унисон написала, что в свете последних событий у Санкт-Петербурга могут отобрать финал ЛЧ-2022. Если это случится, резервным вариантом является "Уэмбли". Такой поворот уже поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон - по его словам, "сейчас у России нет шансов на проведение футбольных турниров".
Моуриньо дисквалифицировали на два матча. Он дерзко наехал на арбитра
Сеу Жозе - уже не очень успешный тренер, а вот тролль отменный. В матче против "Вероны" Моуриньо имитировал телефонный звонок судье Луке Пайретто, за что получил красную. Дело в том, что отец Пайретто в свое время попал в коррупционный скандал - в его телефоне нашли звонки от дисквалифицированного директора "Юве" Лучано Моджи. Вместе с Моуриньо за троллинг наказали его помощника Нуну Сантуша и спортдира "Ромы" Тиагу Пинту.
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