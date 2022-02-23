15 игроков Зальцбурга сдали положительные тесты на COVID-19
Команда готовится к матчу с Баварией
В "Зальцбурге" 15 игроков сдали положительные тесты на COVID-19, пишет пресс-служба австрийского клуба.
Две тренировки, которые должны были состояться сегодня были отменены, а меры гигиены и безопасности вокруг команды будут усилены.
Заболевшие изолированы, а у некоторых проявились легкие симптомы вируса.
Напомним, 8 марта "Зальцбург" сыграет с "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.
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