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15 игроков Зальцбурга сдали положительные тесты на COVID-19

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Команда готовится к матчу с Баварией

15 игроков Зальцбурга сдали положительные тесты на COVID-19

Новина українською

В "Зальцбурге" 15 игроков сдали положительные тесты на COVID-19, пишет пресс-служба австрийского клуба.

Две тренировки, которые должны были состояться сегодня были отменены, а меры гигиены и безопасности вокруг команды будут усилены.

Заболевшие изолированы, а у некоторых проявились легкие симптомы вируса.

Напомним, 8 марта "Зальцбург" сыграет с "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

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В статье: Зальцбург (Австрия)
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