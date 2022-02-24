Тризуб Яремчука в ЛЧ и приостановка соревнований в Украине. Главные новости футбола за 23 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 23 февраля.

Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией РФ. В таких условиях спортивные и другие массовые мероприятия оказались под запретом. Напомним, УПЛ должен был стартовать 25 февраля - на этот день была запланирована встреча "Минай" -"Заря" в рамках 19-го тура.

Роман Яремчук спас "Бенфику" от поражения в первой игре 1/8 финала ЛЧ, сравняв счёт на 72-й минуте встречи против "Аякса" (2:2). Украинец появился на поле за 10 минут до этого при счёте 1:2 в пользу гостей. Счёт во встрече открыл капитан голландцев Душан Тадич, после чего Себастьян Аллер поочередно забил в свои и чужие ворота. Отметим, что после гола Яремчук снял футболку и продемонстрировал герб Украины. УЕФА при этом позорно переключили камеры на общий план, а украинцу была показана жёлтая карточка.

"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миров в центральном матче игрового дня Лиги Чемпионов. Хозяева провели свой образцовый первый тайм – Жоау Феликс открыл счёт в игре на 7-й минуте ударом головой в падении, а МЮ в свою очередь ни разу не смог коснуться мяча в штрафной Облака. Во второй половине "манкунианцам" удалось перевернуть игру и отыграться за 10 минут до финального свистка усилиями 18-летнего Энтони Эланги. 1:1. "Юнайтед" выстоял в гостях и имеет хорошие шансы перед ответной игрой на "Олд Траффорд".

УЕФА работает над вариантами переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает ESPN. При дальнейшей эскалации конфликта, вероятность переноса высока. В числе возможных вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне. "Уэмбли" УЕФА не рассматривает, так как в эти же сроки стадион принимает решающие матчи АПЛ. Также в Лондоне уже запланировано проведение финала Лиги чемпионов в 2024 году.

"Ливерпуль" приблизился на расстояние вытянутой руки к лидеру АПЛ "Манчестер Сити". Подопечные Юргена Клоппа в среду сыграли свой матч в запасе против "Лидса", разгромив "павлинов" с неприличным счётом 6:0. Мохамед Салах и Садио Мане отметились дублями, также по голу записали на свой счёт центрбеки Вирджил ван Дейк и Жоэл Матип. За 12 туров до финиша АПЛ на счету лидера чемпионата "Манчестер Сити" 63 очка, "Ливерпуль" отстаёт всего на 3 пункта. Отметим, что свой личный матч два претендента на титул проведут в начале апреля.