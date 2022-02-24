Байден объявил о новых санкциях в отношении рф

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении рфии из-за нападения на украинскую землю.

Байден назвал нападение запланированным и неспровоцированным, а путина назвал агрессором.

Президент США договорился с лидерами "Большой семёрки", что они коллективно ограничат возможности россии вести дела в долларах, евро, фунтах и йенах, ограничить способности россии оставаться частью мировой экономики. Об этом сообщает ВВС. Все эти меры должны сказать долгосрочное воздействие на агрессора.

Под санкции попали "Сбербанк", который хранит треть всех финансовых активов россии. В целом, санкции наложены на российские банки, в которых хранятся активы на триллион долларов.

В Белом доме считают, что эти санкции намного серьёзнее, чем отключение от системы SWIFT, которого пока так и не произошло. Впрочем, Байден этого не исключает. Также Байден не дал прямого ответа на вопрос, почему прямо сейчас не наложены санкции лично на путина.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.