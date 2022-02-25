"Продолжаем следить за "ситуацией". ФИФА надеется на прекращение боевых действий и мир в Украине

ФИФА осуждает применение оккупантом силы в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога.

Организация также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

Что касается футбольных вопросов как в Украине, так и в России, ФИФА будет продолжать следить за ситуацией, и обновления, касающиеся предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, будут сообщены в установленном порядке.