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"Продолжаем следить за "ситуацией". ФИФА надеется на прекращение боевых действий и мир в Украине

Общие новости
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Что там с финалом ЛЧ?

"Продолжаем следить за "ситуацией". ФИФА надеется на прекращение боевых действий и мир в Украине

FIFA

Новина українською

ФИФА осуждает применение оккупантом силы в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога.

Организация также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

Что касается футбольных вопросов как в Украине, так и в России, ФИФА будет продолжать следить за ситуацией, и обновления, касающиеся предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, будут сообщены в установленном порядке.

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В статье: ФИФА война с Россией
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Источник:
fifa.com

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