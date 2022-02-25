"Продолжаем следить за "ситуацией". ФИФА надеется на прекращение боевых действий и мир в Украине
Что там с финалом ЛЧ?
FIFA
ФИФА осуждает применение оккупантом силы в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога.
Организация также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.
Что касается футбольных вопросов как в Украине, так и в России, ФИФА будет продолжать следить за ситуацией, и обновления, касающиеся предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, будут сообщены в установленном порядке.
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Источник:fifa.com
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