Не только Формула-1 и футбол. Из россии идут регби, шахматы и даже керлинг

Этап Формулы-1 забрали с территории россии из-за полномасштабного нападения оккупанта на украинскую землю. Также известно, что на территории россии не будет официальных международных футбольных матчей (будут играть на нейтральных территориях). Но это не единственные спортивные санкции. Как сообщают разные источники со всего мира, на территории московской империи не состоятся ранее запланированные Всемирная шахматная олимпиада, чемпионат Европы по керлингу 2022 года и любые соревнования под эгидой Европейской федерации регби.

Также МОК (Международный олимпийский комитет) призвал и остальные спортивные федерации убрать из календаря проведение любых спортивных соревнований на территории страны-оккупанта. Также изолируют Беларусь, территорию которой использует гитлер нашего времени владимир путин.

Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.