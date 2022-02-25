Стадионы в Познани и Мюнхене теперь сине-желтые. Футбольный мир поддерживает Украину в войне с захватчиком

Продолжается нападение эрефии на Украину и продолжается наша защита – уже почти двое суток. У оккупанта нет ни одной важной стратегической победы. Армия, которой пугали весь мир, не захватила ни одного большого украинского города. Но расслабляться не следует. Вдохновляет поддержка тех, кто переживает за нашу судьбу.

Стадион в Познани (Польша, ФК "Лех")

Стадион в Мюнхене (Германия, ФК "Бавария")

Allianz Arena in Farben der Ukraine: Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew. — FC Bayern München (@FCBayern) February 25, 2022

Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.