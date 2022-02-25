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Стадионы в Познани и Мюнхене теперь сине-желтые. Футбольный мир поддерживает Украину в войне с захватчиком

Общие новости
(3 голосов)

Красиво

Стадионы в Познани и Мюнхене теперь сине-желтые. Футбольный мир поддерживает Украину в войне с захватчиком

Фото - ФК Бавария / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Продолжается нападение эрефии на Украину и продолжается наша защита – уже почти двое суток. У оккупанта нет ни одной важной стратегической победы. Армия, которой пугали весь мир, не захватила ни одного большого украинского города. Но расслабляться не следует. Вдохновляет поддержка тех, кто переживает за нашу судьбу.

Стадион в Познани (Польша, ФК "Лех")

Стадион в Мюнхене (Германия, ФК "Бавария")

Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.02.2022 в 21:44
Альянс-арені личать наші кольори
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
25.02.2022 в 21:38
Красивое
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+2
0


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