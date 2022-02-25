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Russka kurwa. Как песня об оккупанте объединила трибуны непримиримых футбольных соперников в Польше

Общие новости
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Russka kurwa. Как песня об оккупанте объединила трибуны непримиримых футбольных соперников в Польше

Фото - ФК Легия / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Вислы" против "Легии" – принципиальное дерби в чемпионате Польши. Болельщики обеих команд не очень любят друг друга, но во времена полномасштабной войны в Европе, развязанной эрефией, против всемирного зла объединяется вся цивилизованная общественность.

Матч между командами начался с демонстрации позиции против войны и поддержки гордому украинскому народу.

А уже во время игры пели трибуны "Russka Kurwa". Ну что ж, красноречиво.

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В статье: война с Россией
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