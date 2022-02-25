Russka kurwa. Как песня об оккупанте объединила трибуны непримиримых футбольных соперников в Польше
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Фото - ФК Легия / автор неизвестен
Матч "Вислы" против "Легии" – принципиальное дерби в чемпионате Польши. Болельщики обеих команд не очень любят друг друга, но во времена полномасштабной войны в Европе, развязанной эрефией, против всемирного зла объединяется вся цивилизованная общественность.
Матч между командами начался с демонстрации позиции против войны и поддержки гордому украинскому народу.
Make football, not war! #LEGWIS pic.twitter.com/v9bQvNGRgS— Football24/7 (@foet247europa) February 25, 2022
А уже во время игры пели трибуны "Russka Kurwa". Ну что ж, красноречиво.
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