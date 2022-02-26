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Грузинский футболист: Поддержка украинского народа и воинов сейчас как никогда важна. Слава Украине!

Общие новости
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Грузинский народ не поддерживает правительство своей страны

Грузинский футболист: Поддержка украинского народа и воинов сейчас как никогда важна. Слава Украине!

Фото: facebook.com/ArveladzeShota / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Бывший грузинский футболист Шота Арвеладзе выступил в поддержку Украины в войне со страной-оккупантом и дал понять, что в Грузии не поддерживают решение своего правительства не вводить санкции против России.

"Я не хочу, чтобы наша поддержка и слова были похожи на тех иностранных деятелей [западных партнёров], чья слабая и неоднозначная политика привела Грузию к сложной ситуации, а теперь Украина идет по тому же пути. Мир развивается, но человеческая природа остается неизменной, и на зло на каждом этапе своего развития нужно реагировать соответственно. Поддержка украинского народа и воинов сейчас как никогда важна. Слава Украине!", - написал Арвеладзе.

Шота Арвеладзе известен по своим выступлениям в "Трабзонспоре", "Аяксе", "Рейнджерсе", АЗ и "Леванте". Он лучший бомбардир сборной Грузии за всю ее независимую историю.

Напомним, Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против рф с учетом национальных интересов и интересов нашего народа.

Ранее грузинский футболист поддержал Украину, отпраздновав гол вместе с украинским флагом.

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В статье: Шота Арвеладзе война с Россией
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