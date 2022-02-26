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Вице-премьер-министр Украины просит Красный крест вывезти из Украины тысячи российских тел

Общие новости
(4 голосов)

Россия, вам здесь не рады

Вице-премьер-министр Украины просит Красный крест вывезти из Украины тысячи российских тел

Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала международный красный крест вывезти тела русских солдат с украинской земли.

"Мы обращаемся к международному красному кресту. Мы просим, ​​чтобы международный красный крест помог вывезти тела русских солдат в рф. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность. И мы просим сделать так, чтобы тела русских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в рф. В рф должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле. Красный крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему. Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будет тысячи. Победа будет за нами. Слава Украине!", - сказала Верещук.

Ранее мы сообщали, что кипрский АПОЭЛ один из голов в матче чемпионата страны отметил с украинским флагом.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 14:04
А им там до сих пор рассказывают что «потерь нет» а трупы есть! Так что забирайте своих «потерь нет» обратно только уже в коробках…
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+1
0
hromik1973 (тернополь)
26.02.2022 в 13:49
краще най забирають,бо з такого міндобрива нічого путнього не виросте. буде одне болото.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:12
Мокшанське болото...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 13:17
Підтримую, нехай забирають батьки...
Ответить
0
0
Thiirane2 (Днепр)
26.02.2022 в 13:00
Заберите хотя бы тех, кто на асфальте разлегся. От них нашей земле толку мало.
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+2
0
RicoRico (Кривой Рог)
26.02.2022 в 12:36
Нехай дружини та матері самі їдуть забирати своїх асвабадітєлєй. Або насіння в кишеню і закопати.
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+4
0


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