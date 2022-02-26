Вице-премьер-министр Украины просит Красный крест вывезти из Украины тысячи российских тел
Россия, вам здесь не рады
Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала международный красный крест вывезти тела русских солдат с украинской земли.
"Мы обращаемся к международному красному кресту. Мы просим, чтобы международный красный крест помог вывезти тела русских солдат в рф. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность. И мы просим сделать так, чтобы тела русских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в рф. В рф должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле. Красный крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему. Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будет тысячи. Победа будет за нами. Слава Украине!", - сказала Верещук.
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