ВМС Франции задержали российский сухогруз из-за санкций ЕС
Судно направлялось в Санкт-Петербург
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Военно-морские силы Франции задержали в проливе Ла-Манш российский сухогруз, двигавшийся в Санкт-Петербург.
По информации BBC, речь идет о 127-метровом судне Baltic Leader, которое перевозило автомобили. Судно перенаправили в порт Булонь-сюр-Мер. Такое решение связано с запросом французского правительства. Ссухогруз перехвачен из-за санкций, наложенных ЕС.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Киеве
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:36
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