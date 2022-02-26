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ВМС Франции задержали российский сухогруз из-за санкций ЕС

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Судно направлялось в Санкт-Петербург

ВМС Франции задержали российский сухогруз из-за санкций ЕС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Военно-морские силы Франции задержали в проливе Ла-Манш российский сухогруз, двигавшийся в Санкт-Петербург.

По информации BBC, речь идет о 127-метровом судне Baltic Leader, которое перевозило автомобили. Судно перенаправили в порт Булонь-сюр-Мер. Такое решение связано с запросом французского правительства. Ссухогруз перехвачен из-за санкций, наложенных ЕС.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Киеве комендантский час начинается с 17:00.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:36
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