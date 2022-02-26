Финансовая система на грани абсолютного краха. США могут ввести санкции против российского Центробанка
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Фото: wikimedia.org / Автор неизвестен
В Белом доме рассматривают вопрос о наложении санкций на российский Центробанк.
По информации Bloomberg, это станет ударом по российским резервам в размере 643 млрд долларов. Окончательное решение ещё не принято, однако в администрации Джо Байдена этот шаг рассматривается, если в рф продолжат военные действия на украинской земле. Этот вопрос уже поднимался в конце января, но решение по нему пока отложили.
Такое решение может привести к грандиозному падению российского рубля, а также развалу банковской системы.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 19:25
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hromik1973 (тернополь)
26.02.2022 в 19:10
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