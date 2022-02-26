Финансовая система на грани абсолютного краха. США могут ввести санкции против российского Центробанка

В Белом доме рассматривают вопрос о наложении санкций на российский Центробанк.

По информации Bloomberg, это станет ударом по российским резервам в размере 643 млрд долларов. Окончательное решение ещё не принято, однако в администрации Джо Байдена этот шаг рассматривается, если в рф продолжат военные действия на украинской земле. Этот вопрос уже поднимался в конце января, но решение по нему пока отложили.

Такое решение может привести к грандиозному падению российского рубля, а также развалу банковской системы.