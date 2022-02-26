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Финансовая система на грани абсолютного краха. США могут ввести санкции против российского Центробанка

Общие новости
(1 голосов)

Назад дороги уже не будет

Финансовая система на грани абсолютного краха. США могут ввести санкции против российского Центробанка

Фото: wikimedia.org / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В Белом доме рассматривают вопрос о наложении санкций на российский Центробанк.

По информации Bloomberg, это станет ударом по российским резервам в размере 643 млрд долларов. Окончательное решение ещё не принято, однако в администрации Джо Байдена этот шаг рассматривается, если в рф продолжат военные действия на украинской земле. Этот вопрос уже поднимался в конце января, но решение по нему пока отложили.

Такое решение может привести к грандиозному падению российского рубля, а также развалу банковской системы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 19:25
Рухайтесь, курва, люди гинуть!!!!
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hromik1973 (тернополь)
26.02.2022 в 19:10
ну вйо!!!!!
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