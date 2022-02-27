НАТО и США о полной готовности в рф ядерных сил: Путин видит угрозы, которых не существует

США и НАТО осудили заявление узурпатора власти в кремле владимира путина о возможном применении ядерного оружия .

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отмечает, что путин приводит мир к недопустимой эскалации.

"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", — приводит слова посла nv.ua, ссылаясь на Reuters.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что путин видит угрозы, которых не существует.