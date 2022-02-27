НАТО и США о полной готовности в рф ядерных сил: Путин видит угрозы, которых не существует
Но, похоже, кремль не понимает дипломатии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
США и НАТО осудили заявление узурпатора власти в кремле владимира путина
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отмечает, что путин приводит мир к недопустимой эскалации.
"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", — приводит слова посла nv.ua, ссылаясь на Reuters.
В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что путин видит угрозы, которых не существует.
"Это модель поведения, которую мы видели от президента Путина в ходе этого конфликта, создающего угрозы, которых не существует, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Мировое сообщество и американский народ должны смотреть на это сквозь эту призму", - цитирует Псаки ТСН, ссылаясь на CNN.
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