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НАТО и США о полной готовности в рф ядерных сил: Путин видит угрозы, которых не существует

Общие новости
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Но, похоже, кремль не понимает дипломатии

НАТО и США о полной готовности в рф ядерных сил: Путин видит угрозы, которых не существует

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

США и НАТО осудили заявление узурпатора власти в кремле владимира путина о возможном применении ядерного оружия.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отмечает, что путин приводит мир к недопустимой эскалации.

"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", — приводит слова посла nv.ua, ссылаясь на Reuters.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что путин видит угрозы, которых не существует.

"Это модель поведения, которую мы видели от президента Путина в ходе этого конфликта, создающего угрозы, которых не существует, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Мировое сообщество и американский народ должны смотреть на это сквозь эту призму", - цитирует Псаки ТСН, ссылаясь на CNN.

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В статье: война с Россией
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