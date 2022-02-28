Швеция заявила, что ожидала более мощной позиции ФИФА после вторжения рф в Украину

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон отреагировал на решение ФИФА не запрещать рф играть, а только не разрешать проводить матчи на ее территории, и без использования флага и гимна. Цитирует Нильссона портал Fotbollskanalen

"Понятно, что нас такое решение не устраивает. Сегодня у нас нет другого мнения, но мы также хотим поговорить с Польшей и Чехией, чтобы мы могли обратиться в ФИФА с нашими общими соображениями. В любом случае, мы ожидали от ФИФА более резкой позиции".