Швеция заявила, что ожидала более мощной позиции ФИФА после вторжения рф в Украину
Бить нужно сильнее!
UEFA
Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон отреагировал на решение ФИФА не запрещать рф играть, а только не разрешать проводить матчи на ее территории, и без использования флага и гимна. Цитирует Нильссона портал Fotbollskanalen
"Понятно, что нас такое решение не устраивает. Сегодня у нас нет другого мнения, но мы также хотим поговорить с Польшей и Чехией, чтобы мы могли обратиться в ФИФА с нашими общими соображениями. В любом случае, мы ожидали от ФИФА более резкой позиции".
"Потеря места на чемпионате мира? Пока еще до этого далеко, но мне крайне сложно представить, что ФИФА накажет нас за то, что мы заняли такую позицию. В таком случае ФИФА совершит роковую ошибку, потому что мы получили очень много поддержки по всему миру за последние 24 часа. Меня это не беспокоит, хоть мы и все понимаем. Мы должны поговорить с ФИФА в ближайшие дни".
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