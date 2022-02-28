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Бойкот матчей с рф: к Швеции, Польше, Чехии, Англии и Албании присоединились еще две страны

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Бойкот матчей с рф: к Швеции, Польше, Чехии, Англии и Албании присоединились еще две страны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) заявила, что не будет проводить матчи с рф из-за войны агрессора-оккупанта с Украиной. Напомним, Ранее играть со сборной россии отказались Швеция, Польша, Чехия, Англия и Албания.

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"Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной и шокирована последними событиями в стране. FAW осуждает применение силы и зверства от рф во время ее вторжения в Украину. Сборная Уэльса не будет проводить никаких международных матчей против рф в обозримом будущем ни на каком уровне. Наши мысли и поддержка с народом Украины. Сильніші разом".

С аналогичным заявлением выступили в Норвегии:

"Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией в том, что проводить матчи с рф абсолютно неуместно".

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В статье: Швеция Англия Албания Норвегия Польша Уэльс Чехия война с Россией
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Источник:
FAW

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 12:20
Спасибо валлийцам и норвежцам! Европа, поддержи флеш-моб против извергов!
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