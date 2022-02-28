Владелец Челси Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в Беларуси
Якобы по запросу украинской стороны
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Российский олигарх Роман Абрамович задействован в переговорах между Украиной и Россией, которые проводятся сейчас в Беларуси. Как пишет The Jerusalem Post, Абрамович был привлечен к переговорам украинской стороной.
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не подтвердил и не опроверг информаию об участии Абрамовича.
По словам кинематографиста Александра Роднянского (родился в Киеве, был генпродюссером канала 1+1 - прим.ред.), представители украинской власти обратились к еврейскому сообществу в России с просьбой посодействовать переговорам. Абрамович вызвался помочь с организей встречи в гомельской области.
Ранее Абрамович выпустил заявление, в котором он сообщил о передаче управления клубу попечителям благотворительного фонда "Челси". Однако, по информации The Telegraph, попечители фонда
В воскресенье перед финалом Кубка лиги "Челси" выпустил свое заявление о "ситуации в Украине", где отсутствовали такие слова как "вторжение, нападение или Россия". Английские журналисты и телеэксперты осудили позиию .Челси".
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