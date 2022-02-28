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Официально: УЕФА разорвала многомиллионный контракт с газпромом

Общие новости
(1 голосов)

Гори, гори ясно!

Официально: УЕФА разорвала многомиллионный контракт с газпромом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чиновники УЕФА разорвали многолетнее спонсорское партнерство с российским государственным энергетическим гигантом под названием "газпром".

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Сегодня, 28 февраля, в УЕФА приняли решение о прекращении партнерства с "газпромом" во всех соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024. Отметим, что сумма контракт составляла примерно 30 миллионов евро в год.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: УЕФА Газпром война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 19:51
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