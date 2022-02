Официально: УЕФА разорвала многомиллионный контракт с газпромом

Чиновники УЕФА разорвали многолетнее спонсорское партнерство с российским государственным энергетическим гигантом под названием "газпром".

Сегодня, 28 февраля, в УЕФА приняли решение о прекращении партнерства с "газпромом" во всех соревнованиях. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024. Отметим, что сумма контракт составляла примерно 30 миллионов евро в год.

BREAKING: UEFA ends long-standing sponsorship partnership with Russian state-controlled energy giant Gazprom, worth tens of millions of pounds a year pic.twitter.com/6KTvi2Hhex