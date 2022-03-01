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Кина у оккупантов – не будет. Walt Disney, Warner Bros и Sony останавливают показ фильмов в рф

Общие новости
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Будут смотреть своих безруковых и безногих

Кина у оккупантов – не будет. Walt Disney, Warner Bros и Sony останавливают показ фильмов в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Walt Disney остановила показ фильмов своего производства в кинотеатрах рф. Об этом сообщили на официальном сайте компании:

"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы останавливаем показ фильмов в кинотеатрах в рф, в частности, будущего "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие бизнес-решения с учетом того, как будет развиваться ситуация".

"Учитывая масштабы кризиса беженцев, мы работаем с нашими партнерами из неправительственных организаций над предоставлением срочной и другой гуманитарной помощи беженцам".

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Также перестанет выпускать фильмы в российским прокате Sony, подключился к "флешмобу" и Warner Bros. Таким образом, нового "Бэтмена" на больших экранах страна-агрессор не увидит.

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В статье: война с Россией Walt Disney Warner Bros Sony
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Источник:
thewaltdisneycompany.com

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