Пеле выписали из больницы после лечения инфекции
Здоровья бразильцу
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из больницы Сан-Паулу. Медики, которые занимались его лечением, отметили:
"Состояние пациента стабильно. Он вылечился от инфекции, сейчас он продолжит лечение опухоли толстой кишки, которую обнаружили еще осенью".
Напомним, в конце февраля Пеле был доставлен в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей. Также ранее Пеле проходил курс химиотерапии из-за удаленной в сентябре опухоли в толстой кишке. На данный момент бразилец чувствует себя хорошо и продолжит лечение дома.
Brazil legend Pele, 81, discharged from hospital in Sao Paulo after treatment for a urinary infection https://t.co/ysjg5IdmSz pic.twitter.com/PYPAsHjund— MailOnline Sport (@MailSport) March 1, 2022
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