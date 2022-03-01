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Пеле выписали из больницы после лечения инфекции

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Здоровья бразильцу

Пеле выписали из больницы после лечения инфекции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из больницы Сан-Паулу. Медики, которые занимались его лечением, отметили:

"Состояние пациента стабильно. Он вылечился от инфекции, сейчас он продолжит лечение опухоли толстой кишки, которую обнаружили еще осенью".

Напомним, в конце февраля Пеле был доставлен в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей. Также ранее Пеле проходил курс химиотерапии из-за удаленной в сентябре опухоли в толстой кишке. На данный момент бразилец чувствует себя хорошо и продолжит лечение дома.

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В статье: Пеле
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