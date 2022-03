Пеле выписали из больницы после лечения инфекции

Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из больницы Сан-Паулу. Медики, которые занимались его лечением, отметили:

Напомним, в конце февраля Пеле был доставлен в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей. Также ранее Пеле проходил курс химиотерапии из-за удаленной в сентябре опухоли в толстой кишке. На данный момент бразилец чувствует себя хорошо и продолжит лечение дома.

