Mastercard и Visa начали блокировать банки рф
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Visa
Генеральный директор Mastercard Майкл Мибах заявил о блокировании нескольких финансовых учреждений России в своей платежной системе.
"Мы также работаем с нашими партнерами над направлением гуманитарной помощи. Мы объявили о пожертвованиях в размере 2 миллионов долларов Красному Кресту, организации "Спасите детей" и нашему фонду помощи сотрудникам".
Еще один платежный оператор, а именно Visa, также сообщил о взносе в размере 2 миллионов долларов для гуманитарной помощи народу Украины. Также еще один миллион будет отправлен в фонд реагирования в Украине ЮНИСЕФ и Красного Креста. Visa также будет блокировать банки рф.
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