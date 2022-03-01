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Mastercard и Visa начали блокировать банки рф

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Mastercard и Visa начали блокировать банки рф

Visa

Новина українською

Генеральный директор Mastercard Майкл Мибах заявил о блокировании нескольких финансовых учреждений России в своей платежной системе.

"Мы также работаем с нашими партнерами над направлением гуманитарной помощи. Мы объявили о пожертвованиях в размере 2 миллионов долларов Красному Кресту, организации "Спасите детей" и нашему фонду помощи сотрудникам".

Еще один платежный оператор, а именно Visa, также сообщил о взносе в размере 2 миллионов долларов для гуманитарной помощи народу Украины. Также еще один миллион будет отправлен в фонд реагирования в Украине ЮНИСЕФ и Красного Креста. Visa также будет блокировать банки рф.

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В статье: война с Россией Mastercard Visa
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Источник:
mastercard.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 12:37
Пане Майкл, ви помилились, не "нескольких" а "всех"...
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