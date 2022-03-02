УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Воронин уехал из россии, Шотландия согласна на перенос стыка, Зинченко - капитан Сити. Главные новости за 1 марта

Общие новости
(1 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 1 марта

Воронин уехал из россии, Шотландия согласна на перенос стыка, Зинченко - капитан Сити. Главные новости за 1 марта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt McNulty - Manchester City

UA-Футбол
Новина українською

Шотландия согласна на перенос стыкового матча против Украины

В Великобритании прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась Украина после российского вторжения. Изначально матч должен был пройти 24 марта, но миром даже не пахнет, многие футболисты под бомбежками оккупантов, и в Шотландии согласны отложить встречу на более поздний срок, чтобы Украина получила шанс попасть на ЧМ. Спасибо!

Воронин и Годзюр расторгли контракты и покинули россию

Лучше поздно, чем никогда. Андрей Воронин покинул пост помощника тренера московского "Динамо", а Ярослав Годзюр ушел из "Урала", где с 2017-го стоял на воротах. Ранее страну-агрессора покинул также Иван Ордец. Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук отсутствовали на последнем матче "Зенита" - по ним более детальной информации нет.

"Ман Сити" с капитаном Зинченко вышел в четвертьфинал Кубка Англии, "Тоттенхэм" провалился

Фернандиньо театрально отдал капитанскую повязку Саше, и он не подвел, здорово отбегав 90 минут против "Питерборо". "Ман Сити" победил 2:0 и теперь сыграет 1/4 финала Кубка Англии. Там же будет и "Кристал "Пэлас", а вот "Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Мидлсбро" из Чемпионшипа, пропустив в дополнительное время - 0:1. Это уже 15-й сезон кряду, который "Шпоры" завершат без трофеев.

"Милан" и "Интер" ничего не решили в первом полуфинале Кубка Италии

Дерби делла Мадоннина в полуфинале Кубка разочаровало - низкое качество футбола, отсутствие интересных решений, ноль голов. Обе миланские команды сейчас в плохой форме, и это заметно издалека. Хочется верить, что к ответному матчу, который пройдет 20 апреля, все изменятся, и зрители увидят совсем другое зрелище.

УЕФА выделит миллион евро на помощь украинским детям

Деньги детям Украины, оказавшимся без дома в результате вторжения россии, выделят из детского фонда УЕФА. Гуманитарная помощь важна - пригодятся и лекарства, и теплая одежда, и прочие банальности, которые в мирной жизни даже не замечаем. Ранее сообщалось, что оккупант уже убил 16 детей, но это число постоянно растет - бомбежки украинских городов не прекращаются.

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Напоследок неспортивная, но важная новость - Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Очень жаль, что это случилось при нынешних обстоятельствах, но что делать? В день, когда Украина победит, мы будем уже частью Евросоюза и вместе с западными друзьями будем отстраивать свою прекрасную страну. Это в разы ускорит процесс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...