Воронин уехал из россии, Шотландия согласна на перенос стыка, Зинченко - капитан Сити. Главные новости за 1 марта

В Великобритании прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась Украина после российского вторжения. Изначально матч должен был пройти 24 марта, но миром даже не пахнет, многие футболисты под бомбежками оккупантов, и в Шотландии согласны отложить встречу на более поздний срок, чтобы Украина получила шанс попасть на ЧМ. Спасибо!

Лучше поздно, чем никогда. Андрей Воронин покинул пост помощника тренера московского "Динамо", а Ярослав Годзюр ушел из "Урала", где с 2017-го стоял на воротах. Ранее страну-агрессора покинул также Иван Ордец. Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук отсутствовали на последнем матче "Зенита" - по ним более детальной информации нет.

Фернандиньо театрально отдал капитанскую повязку Саше, и он не подвел, здорово отбегав 90 минут против "Питерборо". "Ман Сити" победил 2:0 и теперь сыграет 1/4 финала Кубка Англии. Там же будет и "Кристал "Пэлас", а вот "Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Мидлсбро" из Чемпионшипа, пропустив в дополнительное время - 0:1. Это уже 15-й сезон кряду, который "Шпоры" завершат без трофеев.

Дерби делла Мадоннина в полуфинале Кубка разочаровало - низкое качество футбола, отсутствие интересных решений, ноль голов. Обе миланские команды сейчас в плохой форме, и это заметно издалека. Хочется верить, что к ответному матчу, который пройдет 20 апреля, все изменятся, и зрители увидят совсем другое зрелище.

Деньги детям Украины, оказавшимся без дома в результате вторжения россии, выделят из детского фонда УЕФА. Гуманитарная помощь важна - пригодятся и лекарства, и теплая одежда, и прочие банальности, которые в мирной жизни даже не замечаем. Ранее сообщалось, что оккупант уже убил 16 детей, но это число постоянно растет - бомбежки украинских городов не прекращаются.

Напоследок неспортивная, но важная новость - Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Очень жаль, что это случилось при нынешних обстоятельствах, но что делать? В день, когда Украина победит, мы будем уже частью Евросоюза и вместе с западными друзьями будем отстраивать свою прекрасную страну. Это в разы ускорит процесс.