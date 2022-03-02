Ноль матчей. Еще один немецкий тренер покинул рпл
Фарке принял Краснодар в январе
Фото: ФК Норвіч Сіті
Немецкий тренер Даниэль Фарке покинул клуб "Краснодар" по взаимному согласию сторон.
Фарке не успел провести ни одного матча во главе российского клуба. Он получил свою должность в январе, вскоре после своего увольения из "Норвича".
Ранее покинул рф и немецкий тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль,
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