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Ноль матчей. Еще один немецкий тренер покинул рпл 

Общие новости
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Фарке принял Краснодар в январе 

Ноль матчей. Еще один немецкий тренер покинул рпл 

Фото: ФК Норвіч Сіті

UA-Футбол
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Немецкий тренер Даниэль Фарке покинул клуб "Краснодар" по взаимному согласию сторон.

Фарке не успел провести ни одного матча во главе российского клуба. Он получил свою должность в январе, вскоре после своего увольения из "Норвича".

Ранее покинул рф и немецкий тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, заявив, что "не может заниматься своим призванием в стране, лидер которой несет ответственность за начало агрессивной войны в центре Европы".

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В статье: "Краснодар" война с Россией Даниель Фарке
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