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Без результатов команд из рф. Популярный спортивный сервис Livescore поддержал Украину

Общие новости
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Респект!

Без результатов команд из рф. Популярный спортивный сервис Livescore поддержал Украину

Livescore

Новина українською

Известный в мире спортивный сервис LiveScore, на котором можно всегда оперативно и в режиме реального времени узнать результаты футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей, а также событий из других видов спорта, выразил свою поддержку Украине. В частности, сайт заявил, что убрал из доступа все российские турниры.

"Мы поддерживаем Украину. LiveScore в ближайшее время не будет демонстрировать результаты событий из российских соревнований. Народ Украины находится в центре наших мыслей, мы искренне осуждаем действия, предпринимаемые российским правительством".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Livescore
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