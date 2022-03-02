Без результатов команд из рф. Популярный спортивный сервис Livescore поддержал Украину
Респект!
Livescore
Известный в мире спортивный сервис LiveScore, на котором можно всегда оперативно и в режиме реального времени узнать результаты футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей, а также событий из других видов спорта, выразил свою поддержку Украине. В частности, сайт заявил, что убрал из доступа все российские турниры.
"Мы поддерживаем Украину. LiveScore в ближайшее время не будет демонстрировать результаты событий из российских соревнований. Народ Украины находится в центре наших мыслей, мы искренне осуждаем действия, предпринимаемые российским правительством".
Thank god for this. Been wondering what LiveScore’s stance on the Ukraine invasion was since the whole thing started. I can sleep easy now pic.twitter.com/ImXqQwYnCL— Matt (@mattsc9_) March 1, 2022
Russian league has been removed on LiveScore, that’s remarkable????????#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/6qGwDwsYjr— ???????????????? ????????Tèmítópé❁ (@iamkunlexzinho) March 1, 2022
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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