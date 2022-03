Без результатов команд из рф. Популярный спортивный сервис Livescore поддержал Украину

Известный в мире спортивный сервис LiveScore, на котором можно всегда оперативно и в режиме реального времени узнать результаты футбольных, хоккейных, баскетбольных матчей, а также событий из других видов спорта, выразил свою поддержку Украине. В частности, сайт заявил, что убрал из доступа все российские турниры.

Thank god for this. Been wondering what LiveScore’s stance on the Ukraine invasion was since the whole thing started. I can sleep easy now pic.twitter.com/ImXqQwYnCL