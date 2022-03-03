Абрамович продаёт Челси, Ракицкий ушёл из Зенита. Главные новости за 2 марта

UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 2 марта.

Российский миллиардер Роман Абрамович принял решение продать "Челси". Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте лондонского клуба. Потенциальная сделка оценивается в 2 млрд фунтов. Абрамович пообещал направить все вырученные с продажи средства на счёт благотворительного фонда для поддержи Украины, который он обещает создать в ближайшее время. Кроме того, олигарх простит "Челси" долг в размере 1.5 миллиарда фунтов. Напомним, Абрамович владел "Челси" с 2003-го года, когда он приобрёл клуб за 140 миллионов фунтов.

Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий покидает российкий клуб "Зенит". Как информирует пресс-служба клуба, контракт Ракицкого был рассторгнут по его просьбе в связи с тяжелой семейной ситуацией. В четверг, в день преступного вторжения России в Украину, Ракицкий написал в своем инстаграме: ""Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!". Ракицкий стал игроком "Зенита" в январе 2019 года после трансфера из "Шахтера" за десять миллионов евро.

"Валенсия" одолела "Атлетик" (1:0) в ответном полуфинале Кубка Испании. Победа была добыта благодаря точному удару Гонсало Гедеша на 43-й минуте. Первая игра завершилась вничью 1:1. Соревноваться за трофей "летучие мыши" будут с победителем пары "Райо Вальекано" – "Бетис" (03.03.2022) (первый матч – 1:2). Отметим, что "Валенсия" восемь раз в своей истории выигрывала Копа дель Рей. В последний раз – в 2019-м году, обыграв в решающем поединке "Барселону".

"Челси" и "Ливерпуль" пробились в четвертьфинал Кубка Англии. "Синие" в результативном поединке на выезде одолели "Лутон" (2:3), а "мерсисайдцы" прошли аутсайдера АПЛ "Норвич" (2:1). Ещё одну путёвку в следующий раунд забрал "Саутгемптон", одолевший "Вест Хэм" (3:1) Андрея Ярмоленко. Украинец в матче участия не принимал. Ранее в восьмёрку сильнейших также пробились "Манчестер Сити" Александра Зинченко, "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро", сенсационно обыгравший "Тоттенхэм" (1:0).