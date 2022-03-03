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Олимпийцам из рф все-таки запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине

Общие новости
(1 голосов)

Может, проснутся

Олимпийцам из рф все-таки запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине

Beijing 2022

Новина українською

Паралимпийцы из россии не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет IPC изменил свое решение, россияне и беларусы не будет допущены к соревнованиям.

Отмечается, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказались соревноваться с россиянами и белорусами, это ставило турнир под угрозу (обстановка в олимпийских деревнях чересчур накалилась). Напомним, ранее организация хотела допустить спортсменов в нейтральном статусе (без флага).

Добавим, что Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта. Паралимпийский комитет россии оставляет за собой право обжаловать решение в суде.

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В статье: паралимпиада война с Россией Паралимпиада-2022
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Источник:
paralympic.org

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Комментарии (2)
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Zonder (Днепр)
03.03.2022 в 10:31
Страна изгой
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
03.03.2022 в 11:14
КраїнИ. Не одна.
Ответить
+1
0

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