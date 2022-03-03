Олимпийцам из рф все-таки запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине
Может, проснутся
Beijing 2022
Паралимпийцы из россии не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет IPC изменил свое решение, россияне и беларусы не будет допущены к соревнованиям.
Отмечается, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказались соревноваться с россиянами и белорусами, это ставило турнир под угрозу (обстановка в олимпийских деревнях чересчур накалилась). Напомним, ранее организация хотела допустить спортсменов в нейтральном статусе (без флага).
Добавим, что Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта. Паралимпийский комитет россии оставляет за собой право обжаловать решение в суде.
Популярное сейчас
- Уже скоро: россия на грани дефолта
- Российский миллионер объявил о денежном вознаграждении за голову путина
- Данилов: Хочу посмотреть, как Питер и Москва отреагируют на введение военного положения в рф
- Владелец Челси Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в Беларуси
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене