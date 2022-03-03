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Теперь никаких выставок. Кошки из рф попали под европейские санкции

Общие новости
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Мяу

Теперь никаких выставок. Кошки из рф попали под европейские санкции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация FIFE ввела санкции по отношению к российским кошкам и их владельцам. Таким образом, ни одна кошка, хозяин которой живет в рф, не сможет быть допущена на какую-либо выставку под эгидой FIFE за пределами страны.

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Также ни одна кошка, выведенная в рф, не сможет быть вывезена или зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFE за пределами страны. Ограничения действуют до 31 мая и могут быть продлены.

Еще отметим, что руководители организации направят часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за войны. Четко высказался по поводу ситуации сооснователь украинского monobank Олег Гороховский:

"Котики Монобанка просили передать российским кошкам: "Русский корабль, иди нах*й!"

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В статье: война с Россией
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Источник:
fifeweb.org

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