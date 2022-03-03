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Американский технологический гигант остановил работу в рф

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Ведущий производитель софта

Американский технологический гигант остановил работу в рф

Oracle

Новина українською

Очередная мировая технологическая корпорация присоединилась к санкциям против рф из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Американский разработчик ПО Oracle. подтвердил, что уже приостановил всякую деятельность в пф.

Заявление пресс-служба Oracle опубликовала в своем Твиттере в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Напомним, ранее остановила продажу своей техники и ограничила работу сервисов в рф компания Apple, включая свой сервис платежей Apple Pay. Все ведущие мировые бренды прекращают сотрудничество с россией.

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В статье: война с Россией Oracle
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