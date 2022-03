Американский технологический гигант остановил работу в рф

Очередная мировая технологическая корпорация присоединилась к санкциям против рф из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Американский разработчик ПО Oracle. подтвердил, что уже приостановил всякую деятельность в пф.

Заявление пресс-служба Oracle опубликовала в своем Твиттере в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation.