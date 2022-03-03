Американский технологический гигант остановил работу в рф
Ведущий производитель софта
Oracle
Очередная мировая технологическая корпорация присоединилась к санкциям против рф из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Американский разработчик ПО Oracle. подтвердил, что уже приостановил всякую деятельность в пф.
Заявление пресс-служба Oracle опубликовала в своем Твиттере в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation.— Oracle (@Oracle) March 2, 2022
Напомним, ранее остановила продажу своей техники и ограничила работу сервисов в рф компания Apple, включая свой сервис платежей Apple Pay. Все ведущие мировые бренды прекращают сотрудничество с россией.
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