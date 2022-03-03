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Формула 1 аннулировала контракт с Гран-при рф 

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Больше никаких гонок в стране-оккупанте 

Формула 1 аннулировала контракт с Гран-при рф 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Формула 1 решила не только не проводить Гран-при в сочи в этом году, но и полностью разорвать контракт с рф.

Решение было принято из-за военной агрессии россии против Украины.

"Формула 1 подверджает, что разрывает свой контракт с Гран-при россии. У россии в будущем не будет гонок", - говорится в официальном заявлении.

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Контракт Формулы 1 с Гран-при россии дйствовал до 2025 года.

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В статье: формула-1 война с Россией
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