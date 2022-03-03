Формула 1 аннулировала контракт с Гран-при рф
Больше никаких гонок в стране-оккупанте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Формула 1 решила не только не проводить Гран-при в сочи в этом году, но и полностью разорвать контракт с рф.
Решение было принято из-за военной агрессии россии против Украины.
"Формула 1 подверджает, что разрывает свой контракт с Гран-при россии. У россии в будущем не будет гонок", - говорится в официальном заявлении.
Контракт Формулы 1 с Гран-при россии дйствовал до 2025 года.
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