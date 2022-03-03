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США вводит санкции против 19 российских олигархов. В списке Усманов, Ротенберги, Песков и другие 

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"Элита" рф остается ни с чем  

США вводит санкции против 19 российских олигархов. В списке Усманов, Ротенберги, Песков и другие 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Правительство США огласило о новых санкциях против пособников диктаторского режима владимира путина.

В список попал пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, а также 19 олигархов и 47 членов их семей. Среди них - бывший акционер лондонского "Арсенала" и бывший спонсор "Эвертона" Алишер Усманов, а также Аркадий и Борис Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Николай Токарев. Эти лица, а также члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в США заморожены, также они не смогут пользоваться своей недвижимостью.

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США вместе со своими союзниками будут работать над тем, что изъять активы вышеуказанных лиц - их яхты, апартаменты, деньги и другое, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Олигархи Шувалов и Усманов также попали под санкции Великобритании.

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В статье: война с Россией
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