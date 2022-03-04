Сенатор США – о путине: Кто-то в рф должен убрать этого парня. Это будет услугой для рф и всего мира
Одна пуля решила бы много вопросов
Getty Images / Global Images Ukraine
Cенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм в прямом эфире Fox призвал ликвидировать президента рф владимира путина.
"Кто-то в россии должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу".
Lindsey Graham calls for a July 1944 plot against Putin pic.twitter.com/NmPRMxGKfx— Aaron Rupar (@atrupar) March 4, 2022
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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