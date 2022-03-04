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Сенатор США – о путине: Кто-то в рф должен убрать этого парня. Это будет услугой для рф и всего мира

Общие новости
(1 голосов)

Одна пуля решила бы много вопросов

Сенатор США – о путине: Кто-то в рф должен убрать этого парня. Это будет услугой для рф и всего мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Cенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм в прямом эфире Fox призвал ликвидировать президента рф владимира путина.

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"Кто-то в россии должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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efim423 (odessa)
04.03.2022 в 10:12
уберите бан на маты , не время сейчас собщения не пропускать
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 10:05
Бен Ладена Штаты убрали и не ждали кого-то...
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 09:51
Этого ждёт вся Украина, и вот, как показала эта новость - кроме Украины этого ждёт и некоторая часть окружающего мира, в том числе и адекватное население России ...По-другому его вряд-ли остановят ...
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