"Уходим, уходим, уходим": помимо Intel, AMD и Autodesk прекратил работу в рф и известный автоконцерн
Как там пел Мумий Тролль? Вроде так…
Флаг
Компания Porsche остановила поставки автомобилей в рф. В россии Porsche представлен в 20 городах, в прошлом году в страну было поставлено почти 7 тысяч машин. Напомним, компания Volkswagen, в чей концерн входит Porsche, ранее остановила производство автомобилей Volkswagen и Skoda в рф и закрыла поставки.
We stand for the safety and wellbeing of all. Find more information on the emergency aid being provided to @unoflucht @fp_stiftung at https://t.co/ARs9THHu4j pic.twitter.com/MiBRopk8pY— Porsche (@Porsche) March 3, 2022
Также компании Intel и AMD официально объявила о приостановке любых поставок оборудования в россию и беларусь, они производят процессоры.
Как и большая часть мира, в Autodesk шокированы военными событиями в Украине, производитель ПО для архитекторов самым решительным образом осуждает несправедливое и бесчеловечное вторжение армии россии.
Like much of the world, we are shocked and saddened by the crisis unfolding in Ukraine. Here's how Autodesk is responding: https://t.co/acHg2NXVhu.— Autodesk (@autodesk) March 3, 2022
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