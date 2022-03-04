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"Уходим, уходим, уходим": помимо Intel, AMD и Autodesk прекратил работу в рф и известный автоконцерн

Общие новости
(1 голосов)

Как там пел Мумий Тролль? Вроде так…

"Уходим, уходим, уходим": помимо Intel, AMD и Autodesk прекратил работу в рф и известный автоконцерн

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Компания Porsche остановила поставки автомобилей в рф. В россии Porsche представлен в 20 городах, в прошлом году в страну было поставлено почти 7 тысяч машин. Напомним, компания Volkswagen, в чей концерн входит Porsche, ранее остановила производство автомобилей Volkswagen и Skoda в рф и закрыла поставки.

Также компании Intel и AMD официально объявила о приостановке любых поставок оборудования в россию и беларусь, они производят процессоры.

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Как и большая часть мира, в Autodesk шокированы военными событиями в Украине, производитель ПО для архитекторов самым решительным образом осуждает несправедливое и бесчеловечное вторжение армии россии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Intel

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 10:20
Правильно... Все иностранные компании, заводы, фирмы - отказывайтесь от России... Вы им не нужны...
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