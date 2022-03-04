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Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в рф

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Другие звезды также поддерживают Украину

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкая рок-группа Rammstein отменила свои концерты в рф. Фронтмен Тилль Линдеманн сообщил об этом у себя в Instagram. Не увидят культовый коллектив в москве и новосибирске.

Интересно, что следующая публикация Тилля – надпись "Киев" при въезде в украинскую столицу. Таким образом, исполнитель выступил против агрессии рф.

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в рф - изображение 1

Также переживают по поводу войны рф с Украиной и другие звезды шоу-бизнеса. На открытии именной звезды на Аллее славы британский актер Бенедикт Камбербэтч поддержал украинский народ, также высказались Хавьер Бардем, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и многие другие.

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В статье: война с Россией Тилль Линдеманн Rammstein
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