Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в рф

Немецкая рок-группа Rammstein отменила свои концерты в рф. Фронтмен Тилль Линдеманн сообщил об этом у себя в Instagram. Не увидят культовый коллектив в москве и новосибирске.

Интересно, что следующая публикация Тилля – надпись "Киев" при въезде в украинскую столицу. Таким образом, исполнитель выступил против агрессии рф.

Также переживают по поводу войны рф с Украиной и другие звезды шоу-бизнеса. На открытии именной звезды на Аллее славы британский актер Бенедикт Камбербэтч поддержал украинский народ, также высказались Хавьер Бардем, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и многие другие.