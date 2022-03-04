Глава Энергоатома: Энергосистема Украины готова к отключению Запорожской АЭС
Спокойствие
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Энергосистема Украины будет сбалансирована даже при полном отключении от нее Запорожской АЭС, которую захватили оккупанты из рф. Это подтверждают в Укрэнерго. Исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время прямого включения в национальный телемарафон рассказал, что каждый из 6 реакторов Запорожской АЭС имеет полную загрузку ядерным топливом.
"Приреакторные бассейны выдержки тоже имеют отработанное топливо. Они загружены. Также на ЗАЭС есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива, в котором стоит 150 контейнеров".
"Попадание туда любого снаряда приведет к ядерной катастрофе. Поэтому, как только начались обстрелы, работники станции и "Энергоатома" начали переводить энергоблоки в безопасное состояние. Два энергоблока были отключены от энергосистемы. Началось расхолаживание двух других энергоблоков, чтобы перевести их в холодное, наиболее безопасное состояние для ядерного топлива. Энергосистема справилась и готова к отключению последнего энергоблока ЗАЭС. Система будет сбалансирована усилиями оператора энергосистемы Укрэнерго".
"Нужно, чтобы оккупанты дали гарантии безопасности. Если международное сообщество вмешается в процесс, и будет понятно, что мы имеем контроль над радиационной и ядерной безопасностью нашего объекта, тогда мы будем принимать решение как дальше работать с остающимся в работе блоком".
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