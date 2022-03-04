Великобритания может разместить украинских беженцев в конфискованных особняках олигархов из рф
Правильное решение
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Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб поддержал идею размещения украинских беженцев в лондонских поместьях, которые были конфискованы у российских олигархов, об этом сообщает The Times.
Также он анонсировал изменения в законодательстве. Они будут нацелены на то, чтобы сделать невозможным обжалование санкций российскими олигархами.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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