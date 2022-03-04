С флагом Украины в руках. Сотрудник израильского аэропорта блокировал самолет рф
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из рабочих израильского аэропорта под названием "Бен Гурион" в знак солидарности с народом Украины протестовал против политики молчания властей Израиля. Сотрудник блокировал самолет российского "Аэрофлота" с "сине-желтым" флагом в руках.
Интересно, что протест устроил репатриант из Украины, а "ассистировал" ему (снимал на камеру) репатриант-оппозиционер из россии. Отметим, что Бен Гурион – главная воздушная гавань Израиля.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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